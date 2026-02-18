Стал известен график работы медучреждений в День защитника Отечества

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало график работы медорганизаций в предстоящие выходные и День защитника Отечества — с 21 по 23 февраля. Так, детские, взрослые и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать на плановый прием 21 февраля с 09:00 до 15:00, сообщила пресс-служба министерства.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой момент, поэтому все дни — с 21 по 23 февраля — кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 08:00 до 18:00. Также ежедневно будет осуществляться обслуживание вызовов на дому — с 08:00 до 20:00. Скорая помощь и стационарные отделения в больницах продолжат работать в круглосуточном режиме, как и всегда», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием к медицинскому специалисту можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, чат-боты в МАХ и Telegram, по телефону 122, а также самостоятельно обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике. При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по тел. 112.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.