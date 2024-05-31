Стал известен график доставки пенсионеров на диспансеризацию в Дмитровском округе

Дмитровская больница совместно с Окружным управлением социального развития № 23 министерства социального развития Подмосковья продолжает осуществлять бесплатную доставку возрастных жителей округа (65 лет и старше), прикрепленных к лечебно-профилактическому учреждению в сельской местности, а также прописанных и проживающих в сельской местности в Дмитровскую больницу и ее филиалы для прохождения диспансеризации и получения специализированной медицинской помощи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для прохождения диспансеризации, обследования или получения консультации специалистов в Дмитровской больнице и ее филиалах необходимо обратиться к медицинскому работнику в свой фельдшерско-акушерский пункт или амбулаторию по месту жительства. Медицинские работники составляют списки пенсионеров, которые нуждаются в доставке и обследовании в многопрофильном лечебном учреждении.

«Доставка пенсионеров старше 65 лет из сельской местности в поликлиники региона для прохождения диспансеризации реализуется в округе в рамках проекта «Старшее поколение». Доставка осуществляется на брендированных автобусах, которые сопровождают социальные и медицинские работники», — рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Ольга Беляева.

График выезда социального транспорта в июне: Орудьевская амбулатория — 3 июня, 20 июня; Синьковский филиал — 4 июня, 11 июня, 14 июня, 18 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня; Яхромский филиал — 5 июня, 19 июня, 26 июня; поликлиническое отделение Горки — 10 июня, 24 июня; Тимоновская амбулатория — 13 июня, 27 июня; Оревская амбулатория — 17 июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.