Средство от храпа: врачи рассказали о плюсах и минусах расширителей для носа

По словам отоларинголога и отоневролога Ольги Мальченко, расширители для носа, предназначенные для уменьшения храпа во сне, могут быть эффективными только в определенных случаях. Профессор Юрий Ульянов, доктор медицинских наук из Университета имени И. М. Сеченова, отметил, что эти устройства могут причинять вред, особенно в условиях их новой популярности в России, сообщает Общественное Телевидение России .

Согласно сообщениям в СМИ, мужчины в России начали активно приобретать носовые расширители, которые изначально рекомендовали для борьбы с храпом. Некоторые пользователи стали носить их в качестве модного аксессуара не только ночью, но и днем.

Мальченко считает, что эти устройства не позволяют справиться с апноэ, поскольку это совершенно другой механизм. Однако для людей, страдающих от храпа, они могут оказаться полезными, так как помогают избежать западания.

«От храпа помогает только в тех случаях, если он вызван так называемым синдромом клапана носа. То есть в том случае, когда при дыхании носом у человека западают ноздри, внутрь носа втягиваются», — отметила она.

По ее словам, спать в таких расширителях не опасно. Также Мальченко отметила, что увеличение носовых ходов не вредит, в отличие от узкого носа, что приводит к нехватке кислорода.

Тем не менее ее коллега Юрий Ульянов выразил сомнение в безопасности использования расширителей. Он пояснил, что они могут направлять холодный воздух прямо в гортань. Это может вызвать раздражение и ларингоспазм, создавая потенциальную опасность для здоровья.