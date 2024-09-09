Сразу пять новых аппаратов УЗИ получила Балашихинская больница в этом году

В текущем году Балашихинская больница получила 5 новых аппаратов УЗИ. Оборудование для ультразвуковых исследований поступило в поликлиники № 4, 6, 13, 16, 17. Современная медтехника — экспертного класса, представляет собой портативные стойки на колесах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Аппараты УЗИ оснащены 4 датчиками — это максимальное количество, необходимое для проведения диагностики всех жизненно важных органов и систем. Можно исследовать органы брюшной полости, малого таза, щитовидную, молочную железы, артерии, лимфатические узлы, мягкие ткани», — рассказал заведующий отделением ультразвуковой диагностики Балашихинской больницы Евгений Смольников.

Во всех поликлиниках Балашихи ультразвуковые исследования проводятся бесплатно, по полису ОМС. Лечащий врач формирует электронное направление по медицинским показаниям. На выполнение одной процедуры отводится 20 минут. Новые аппараты закуплены по нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.