Сразу два учреждения здравоохранения начали свою работу в Мытищах после ремонта

После ремонта открылось консультативно-диагностическое отделение детской поликлиники № 2 на улице Семашко, сообщили в пресс-службе городского округа Мытищи.

В отделении завершили ремонтные работы, обновили интерьер, переоборудовали зону ожидания для комфорта маленьких пациентов.

Медицинскую помощь здесь получают более 7,5 тыс. детей микрорайона Перловка. В детской поликлинике принимают врачи-педиатры и узкие специалисты — эндокринолог, хирург, невролог, гастроэнтеролог, отоларинголог. Работают процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинет физиотерапии.

В деревне Беляниново обновили фельдшерско-акушерский пункт. Что было сделано: обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали комфортную зону ожидания для пациентов.

Медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте получают более 2,3 тыс. человек, в том числе свыше 400 детей.

В ФАПе пациенты могут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Кроме того, фельдшер ведет диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Также в ФАПе осуществляется выдача льготных лекарств для маломобильных групп населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.