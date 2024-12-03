Сразу 3 ФАПа после ремонта открыли в Истре

Сразу 3 фельдшерско-акушерских пункта городского округа Истра открыли свои двери для пациентов после капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объекты сданы в эксплуатацию в селе Лучинское, в поселках Котово и Курсаково. В общей сложности в этих населённых пунктах медицинскую помощь получают свыше 1,4 тыс. взрослых жителей и более 300 детей.

В ФАПе села Лучинское была отремонтирована кровля, в остальных подразделениях — отмостка, цоколь и входные группы. Кроме того, везде выполнен ремонт внутренних помещений — вестибюлей, зон ожидания, кабинетов вакцинации и врачебного приема. Полностью обновлена сантехника, инженерные коммуникации и проводка. Медучреждения будут оснащены и новой мебелью — сборка стульев, столов и кушеток завершена.

Все 3 фельдшерско-акушерских пункта были построены более сорока лет назад, а потому крайне важно, чтобы они соответствовали всем современным требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.