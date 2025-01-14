Спустившийся с крыши Дед Мороз поздравил детей в онкодиспансере Подмосковья

В Старый Новый год в Московском областном онкологическом диспансере произошло настоящее чудо. Маленькие пациенты, которые так нуждаются в поддержке и внимании, получили неожиданный подарок от профессиональных альпинистов и волонтеров. Они облачились в костюмы Деда Мороза, Снегурочки и любимых сказочных персонажей, чтобы порадовать детей в этот особенный день. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Волонтеры спустились с крыши семиэтажного корпуса к окнам палат, где их с нетерпением ждали маленькие пациенты. Было два спуска: сначала несколько Дедов Морозов и Снегурочек спустились с фасада со стороны стационара, а затем группа в костюмах «Плюшевого десанта» спустилась с другой стороны, где находится игровая комната.

«Эмоции, которые дети испытали, увидев в окне сказочных персонажей, несомненно, повысят им настроение и помогут в лечении. Все альпинисты, участвовавшие в акции, — профессионалы, занимающиеся промышленным альпинизмом. Большинство из них — москвичи, но с каждым годом присоединяется все больше участников из других регионов. Большую часть подарков волонтеры вручили ребятам во время поздравления, а остальные подарки отправились в „Коробку храбрости“, откуда дети смогут выбрать себе подарок после прохождения лечебных процедур», — поделилась заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Более 60 подарков, собранных участниками акции «Обыкновенное чудо», были вручены детям. Эта ежегодная благотворительная акция проводится при участии представителей сообщества альпинистов и благотворительного фонда. Всего в акции было задействовано более 50 человек.

Детское отделение областного онкодиспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.