Спорт не в удовольствие: врач рассказал об опасности физических перегрузок

Реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко заявил, что челленджи и тренировки по популярному силовому виду спорта — кроссфиту могут быть опасны для здоровья, приводить к отекам, рвоте и интоксикации.

«Это связано с тем, что организм не успевает восстанавливаться, а любая физическая нагрузка связана с выработкой и выделением огромного количества токсинов. Если мы не даем организму отдыхать, он начинает зашлаковываться», — уточнил врач в эфире радио Sputnik.

По его словам, в этом случае организм от усталости уже отказывается работать: поднимается давление или температура на фоне внутренней интоксикации.

Кроссфит врач считает экстремальными для человека нагрузками. По его мнению, перед началом тренировок необходимо узнать все о состоянии своего здоровья. Заниматься стоит не более 1-2 раз в неделю, не забывать давать себе отдыхать.