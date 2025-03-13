Специальные репелленты и светлая одежда: как защититься от укусов клещей

Клещи начинают проявлять активность уже ранней весной, как только температура воздуха поднимается до плюс 6 градусов и сходит снег. Вопреки распространенному мнению, их можно встретить не только в лесах, но и на полях, дачных участках, кладбищах и в городских парках, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, чаще всего клещей связывают с вирусным энцефалитом, но на этом список угроз не заканчивается. Паразиты также переносят боррелиоз, эрлихиоз, клещевой возвратный тиф, туляремию, бабезиоз и пятнистые лихорадки. Эти инфекции опасны не только тяжелым течением, но и способностью вызвать необратимые поражения центральной нервной системы, инвалидность или смерть. Особенно опасны случаи микст-инфекций, когда клещ заражен сразу несколькими возбудителями. Такие ситуации протекают тяжелее и требуют более сложного лечения.

«Для защиты от клещевого энцефалита рекомендуется проводить специфическую вакцинацию еще зимой, минимум за месяц до сезона активности клещей. Что касается других заболеваний, то тут помогает только неспецифическая профилактика. В первую очередь важно использовать специализированные репелленты, предназначенные именно для защиты от клещей — обычные средства от комаров не подойдут. Также необходимо позаботиться о питомцах, выбрав для них ошейники и средства против паразитов», — сказала врач.

Многие ошибочно полагают, что клещи падают с деревьев, но на самом деле они цепляются с травы и кустарников высотой не более 1,5 м. По этой причине одежда должна быть светлой и закрытой, чтобы легко заметить паразита до того, как он доберется до открытых участков кожи. Важно регулярно осматривать себя — буквально каждые 15 минут, особенно прогулка проходит в местах, где клещи наиболее активны. Головной убор также обязателен: он защитит от попадания клещей в волосы.

«Если же клещ все-таки укусил, его нужно аккуратно удалить, выкручивая с помощью пинцета, нитки или специального устройства. Ни в коем случае нельзя пытаться раздавить, прижечь или заливать паразита маслом, лаком для ногтей или горючими жидкостями — это лишь увеличивает риск заражения. Извлеченного клеща рекомендуется сохранить живым и передать в лабораторию на анализ, так как это поможет определить, инфицирован ли он», — объяснила эксперт.

Как подчеркнула доктор, важно, чтобы лабораторное исследование проводилось не более суток. Тогда в случае наличия инфекции в клеще, можно вовремя начать терапию. Если голова клеща оторвалась, не стоит пытаться ее удалить самостоятельно — достаточно обработать место укуса антисептиком и дождаться, пока она выйдет сама. В идеале удаление клеща лучше доверить специалистам, обратившись в травмпункт.