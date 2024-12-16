Специалисты центра крови Подмосковья рассказали о полезных свойствах чая перед донацией

Чай — один из самых древних напитков, который пьют на завтрак для бодрости и перед сном, чтобы расслабиться. Специалисты Московского областного центра крови рассказали, почему сладкий чай входит в идеальное меню донора крови и как он влияет на кровь и нервную систему, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Первый аргумент в пользу чашки чая перед сдачей крови заключается в его способности улучшать циркуляцию крови. Теплый чай помогает расширить кровеносные сосуды, что способствует более легкому и быстрому забору крови.

«Чай богат антиоксидантами, которые поддерживают здоровье и укрепляют иммунную систему. Питье сладкого чая перед донацией поможет улучшить общее самочувствие донора и подготовить организм к сдаче крови. Чай благотворно влияет на нервную систему. Положительное воздействие на психику и комфорт, который дарит чашка чая, создают благоприятную атмосферу перед сдачей крови», — сказала врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Ольга Макарова.

Она добавила, что чашка чая перед донацией способствует поддержанию достаточного уровня жидкости в организме, что очень важно для успешного процесса сдачи крови.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.