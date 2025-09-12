Специалисты подмосковного технадзора сдали кровь для бойцов СВО

Коллектив управления технического надзора капитального ремонта, в составе 47 человек, вновь принял участие в благотворительной донации для раненых бойцов, проходящих в настоящее время лечение в госпитале имени Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для сотрудников управления это уже целая добрая традиция: несколько раз в год они становятся донорами, осознавая, что каждая донация — это реальный шанс спасти человеческую жизнь.

Интересный факт: всего за один раз у донора забирают около 450 мл крови. Но эта, казалось бы, небольшая порция может быть разделена на компоненты (эритроциты, плазма, тромбоциты) и помочь сразу нескольким пациентам. Таким образом, один донор способен спасти не одну, а целых три жизни.

Всего с 2023 года для нужд бойцов на передовой и трудящихся в тылу сотрудники управления сдали кровь более 500 раз.

