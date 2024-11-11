Специалисты Подмосковья представили опыт российских врачей на конгрессе в Казахстане

8 и 9 ноября 2024 года в Алматы (Казахстан) состоялось одно из самых представительных событий в медицине Республики Казахстан — XVI Международный конгресс Казахстанской Ассоциации Репродуктивной Медицины, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Конгресс объединил ведущих мировых экспертов, чтобы поднять важные вопросы бесплодия и репродуктивного здоровья, обсудить проблемы доступности вспомогательных репродуктивных технологий, а также предоставил возможность расширить опыт врачей республики знаниями об успехах их зарубежных коллег.

«На прошедшем конгрессе прозвучали доклады ведущих специалистов нашей страны, которые были встречены с большим интересом. Сотрудниками Московского областного НИИ акушерства и гинекологии был представлен опыт использования передовых технологий в акушерстве, которые активно внедряются в практику российских врачей последние годы, а также использования возможностей роботической хирургии в лечении доброкачественных заболеваний у женщин. На сегодня опыт подмосковных врачей в деле сохранения женского здоровья по праву можно считать уникальным», — сказал директор МОНИИАГ, главный внештатный специалист по акушерству МЗ РФ Роман Шмаков.

В ходе конгресса руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов провел для участников конгресса лекцию и онлайн-трансляцию хирургического лечения пациентки, а также были подписаны важные договора о сотрудничестве между врачами двух стран. В работе конгресса приняли участие представители министерства ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии, а также репродуктивных технологий Казахстана, Грузии, Великобритании, России, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, США, Сербии, Израиля, Италии, Германии, Турции, Румынии — врачи акушеры-гинекологи, представители центров ЭКО, андрологи, эндокринологи, занимающиеся лечением бесплодия, эмбриологи, хирурги, генетики и молекулярные биологи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.