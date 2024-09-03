Специалисты онкодиспансера Подмосковья приняли участие в конференции

«В онлайн формате мы с коллегами обсудили вопросы по эндоскопической помощи жителям Московской области в диагностике и лечении доброкачественных новообразований нижних отделов ЖКТ, подготовку к эндоскопическим исследованиям, методы диагностики, лечения и требование к оснащению, а также эндоскопическую внутрипросветную хирургию при новообразованиях ЖКТ. Все эти вопросы очень важны при диагностике и лечении пациентов с онкологическим заболеванием», — рассказал врач-эндоскопист эндоскопического отделения областного онкодиспансера Руслан Аслаханов.

Эндоскопическое отделение областного онкодиспансера было создано в 1988 году и сразу в практику стали широко внедряться методы диагностической и лечебной эндоскопии верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, трахеобронхиального дерева, носоглотки, гортани. Широкое применение нашли методики внутрипросветной эндоскопической хирургии, как при доброкачественной, так и при злокачественной патологии.

Врачами отделения выполняются диагностические и лечебные манипуляции при различной злокачественной и доброкачественной патологии органов желудочно-кишечного тракта, трахеобронхиального дерева, носоглотки, гортани. Все виды исследований проводятся амбулаторно и в стационарных условиях, при необходимости как диагностические, так и лечебные манипуляции выполняются в отделении реанимации и интенсивной терапии, операционном блоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.