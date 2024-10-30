Специалисты областного онкодиспансера участвовали в региональном клубе онкологов

Клуб онкологов Московской области — профессиональное медицинское сообщество, которое работает для оказания качественной и доступной онкологической помощи в Подмосковье. Организаторами мероприятия выступили общественные объединения в сфере здравоохранения — «Клуб онкологов Московской области» и «Ассоциация организаторов здравоохранения в онкологии» при поддержке ведущих научно-исследовательских учреждений и экспертных сообществ.

«Клуб онкологов — это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности. Насыщенная программа конференции объединила около 200 онкологов Московской области, которые выступили с лекциями по самым актуальным вопросам в сфере здравоохранения», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Эксперты рассказали о последних достижениях и инновациях в области лекарственного и хирургического лечения рака, современных подходах к диагностике и реабилитации при онкопатологии. Отдельно рассмотрели вопросы льготного лекарственного обеспечения пациентов и маршрутизации онкогинекологических больных в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.