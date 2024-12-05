Специалисты НИКИ детства провели прием в соццентре Орехово-Зуева

В рамках совместного проекта министерства здравоохранения и министерства социального развития Московской области специалисты научно-исследовательского клинического института детства провели выездной прием в отделении реабилитации г. Ликино-Дулево социального центра «Орехово-Зуевский». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В команду специалистов вошли два психиатра, невролог и эндокринолог — врачи, консультация которых необходима большинству особенных ребят. На прием в социальном центре записалось более 50 человек.

«Очень здорово, что не надо везти ребенка в Москву. Нам здесь удобно и комфортно, мы расслаблены, не зажаты. Такие визиты очень нужны, чтобы услышать мнение профессионала, узнать для себя что-то новое. Хотелось бы, чтобы специалисты приезжали почаще», — рассказала жительница округа Наталья Атрахименок.

По результатам обследования врачи дали рекомендации родителям, сформировали дальнейший маршрут лечения ребенка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.