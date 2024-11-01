Специалисты НИКИ детства проведут прием в Раменском 11 ноября

С целью оказания помощи детям из Раменской детской больницы, передвижной медицинский автобус ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» Министерства здравоохранения Московской области осуществит поездку в сопровождении медицинского персонала. Выезд состоится 11 ноября в Речицкой поликлинике по адресу: Раменский г. о., с. Речицы, ул. Центральная, д. 2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На прием к специалистам из бригады детских узких специалистов будут приглашены: эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, аллерголог, нефролог, уролог. К тому же, помимо консультативного приема, детям будет предложено сдать первичные анализы и обследования.

Важно помнить о том, что прием к специалистам НИКИ детства осуществляется только по предварительной записи. Она осуществляется через участкового педиатра по месту жительства, при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.