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Специалисты НИКИ детства Подмосковья осмотрели 7 тыс детей с начала года

Врачи научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) проводят выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе. С начала года специалисты совершили 91 выезд, в ходе которых было осмотрено почти 7 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам, квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.