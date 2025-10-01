Специалисты НИКИ детства отметили необходимость лечения дислексии у школьников

У многих старшеклассников, несмотря на хорошие интеллектуальные способности, сохраняются серьезные трудности с чтением и письмом. Пропуск букв, замена звуков, искажение слов при письме — это не просто «невнимательность» или «небрежность», а возможные признаки таких стойких речевых нарушений, как дислексия (нарушение процесса чтения) и дисграфия (нарушение письменной речи). Чем старше становится ребенок, тем больше академической нагрузки он испытывает, и если проблема не была вовремя выявлена и скорректирована, она может привести к снижению успеваемости, потере мотивации и эмоциональным перегрузкам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула важность своевременной диагностики: «Многие родители считают, что к старшему школьному возрасту все речевые проблемы должны исчезнуть. Но на практике мы видим обратное — именно сейчас, под давлением объемов текстов, контрольных и сочинений, вскрываются скрытые нарушения. Дислексия и дисграфия — не признак лени, а следствие невыявленных нарушений речевого развития. Игнорировать их — значит лишать подростка возможности полноценно учиться и раскрывать свой потенциал».

Одной из ключевых причин письменных ошибок у старших школьников является фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — нарушение способности различать и правильно использовать звуки речи. Оно часто остается незамеченным, особенно если ребенок вовремя «поставил» звуки, но при этом сохранились тонкие дефекты артикуляции или восприятия. Эти особенности напрямую влияют на умение анализировать звуковой состав слова, что и приводит к ошибкам при письме.

«Коррекция звукопроизношения — даже в 12–15 лет — остается необходимой частью работы с дисграфией. Без четкой артикуляции и развитого фонематического слуха невозможно сформировать правильное орфографическое чутье. Мы должны понимать: письмо строится на звуках. Если звук воспринимается неточно, он будет и записан с ошибкой. Поэтому работа логопеда здесь — не «доведение», а восстановление фундамента грамотной речи» — отметила главный внештатный специалист-логопед министерства здравоохранения Московской области Светлана Просецкая.

Для эффективной помощи ребенку требуется комплексное обследование, включающее:

Проверку слуха — чтобы исключить нарушения речевого слуха, мешающие различению похожих звуков (с/ш, б/п и др.);

Обследование зрения — так как проблемы с фиксацией взгляда могут затруднять чтение и вызывать пропуски строк;

Логопедическую диагностику — для оценки уровня фонетико-фонематического развития, состояния звукопроизношения и языкового анализа.

Пройти его можно по месту жительства в поликлинике или с направлением приехать на консультацию в НИКИ детства.

«Необходимо формировать культуру обращения за помощью. Если ребенок систематически путает буквы, не может прочитать длинное предложение без ошибок, испытывает стресс перед письменными работами — это повод обратиться к логопеду и провести полное обследование. Комплексный подход, включающий коррекцию звукопроизношения, развитие фонематических процессов и психологическую поддержку, позволяет добиться значительных результатов даже в старшем школьном возрасте», — добавила Светлана Просецкая.

Своевременная диагностика и системная коррекция — залог успеха в обучении и уверенности в себе любого школьника.

