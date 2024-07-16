Специалисты начали ремонт в терапевтическом корпусе филиала Дмитровской больницы

В терапевтическом корпусе Яхромского филиала Дмитровской больницы специалисты приступили к ремонту, в ходе которого будут проведены внутренние отделочные работы и отремонтирована входная группа здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В целях улучшения качества оказания медицинской помощи и создания комфортной среды при оказании медицинской помощи, при поддержке главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного, в Яхромском филиале начались работы по текущему ремонту терапевтического корпуса. Для того, чтобы не приостанавливать прием пациентов, ремонтные работы будут разбиты на несколько этапов. Завершить работы планируется до конца декабря 2024 года», — пояснил главный врач Александр Авакян.

В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. Это необходимо, чтобы жители региона могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Ремонтные работы терапевтического корпуса Яхромского филиала осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.