Специалисты МОЦОМДа прооперировали юношу с воспалением оболочек головного мозга

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 16-летний юноша с сильной головной болью и потерей речи. Диагностика с нейровизуализацией выявила у него гнойное воспаление оболочек головного мозга, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это острое состояние развилось как осложнение лор-заболевания, которое без видимых симптомов протекало на протяжении полугода. Сначала у пациента возникли нарушения речи, затем они переросли в полное ее отсутствие.

«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой выполнили резекционную трепанацию черепа и дренировали очаг воспаления. Обе процедуры довольно серьезные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни. Операция прошла успешно. Речь у пациента начала восстанавливаться практически сразу после оперативного вмешательства», — рассказала врач-нейрохирург Ольга Докучаева.

Специалист также уточнила, что резекционная трепанация черепа — это операция, при которой удаляется часть черепной кости, чтобы получить доступ к мозгу. А дренирование — это удаление скопившейся гнойной жидкости с помощью специальной дренажной трубки.

Юноша уже выписан домой на амбулаторное долечивание. Он проходит реабилитацию с логопедом и другими специалистами. Его речь динамично улучшается и по словам врачей восстановится полностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.