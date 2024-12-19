Специалисты МОЦОМДа приняли участие в научной конференции в Москве

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) приняли участие в работе конференции. Открытие форума возглавил главный внештатный специалист психиатр Минздрава Подмосковья, главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева, доктор медицинских наук Ильгиз Тимербулатов, который передал приветственное слово от министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина и представил доклад на тему «Теории и модели суицидального поведения». В ходе мероприятия также прозвучали доклады таких видных специалистов, как Владимир Менделевич, Азат Ассадуллин, Максим Марачев и Юлия Барыльник.

«Как представители многопрофильного структурного лечебного учреждения Московской области мы понимаем, что проведение подобных мероприятий является очень важным для улучшения психиатрической и психологической помощи населению, а также для повышения квалификации специалистов в данной области», — отметила психолог МОЦОМДа Нелли Павлюченкова.

Кроме того, организаторы предусмотрели работу секций, где обсуждались узкопрофильные темы, такие как кризисная психология и применение терапевтических подходов в лечении различных психических расстройств. Это открывает новые горизонты для интеграции научных исследований и практической деятельности. Конференция показала высокий интерес специалистов к актуальным вопросам психиатрии и установила значимую платформу для дальнейшего сотрудничества и изучения новых подходов к психическому здоровью в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.