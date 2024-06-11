Специалисты МОЦОМДа представили на форуме доклад по эффективной работе с персоналом

На днях завершился XVII Петербургский медицинский форум. Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) представила психолог по работе с персоналом центра Ирина Касимова. Она была модератором сессии: «Управление персоналом в условиях кризиса» и выступила с докладом на тему «Технология проведения занятий по коммуникациям с пациентами для среднего медицинского персонала». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Данный форум является дискуссионной площадкой, объединяющей интеллектуальную медицинскую элиту России, ведущих экспертов, политиков, руководителей частных и государственных клиник, врачей, которые делятся своими оценками, мнениями и рекомендациями по широкому спектру вопросов развития здравоохранения. Основные доклады были посвящены современным инструментам управления, медико-юридическим, маркетинговым и рекламным аспектам медицинской отрасли.

«Для меня это был дебют: ведение сессии, модерация докладов коллег. Это был интересный и полезный опыт. Благодарю всех спикеров за интересные доклады, доверие и радость общения», — поделилась Касимова.

Психолог на примере работы с родовым отделением и операционными в своем докладе продемонстрировала алгоритм качественной организации рабочего процесс сотрудников, рассказала как снизить уровень эмоционального напряжения врачей и среднего медицинского персонала, улучшить коммуникацию с пациентами, обеспечить минимальный уровень жалоб со стороны пациенток и их родственников.

Подобная работа с персоналом в значительной степени повысило качество оказания медицинской помощи не только конкретного учреждения, но и всего городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.