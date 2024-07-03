Специалисты МОЦОМД выходили 215 новорожденных детей за I полугодие 2024 года

За первое полугодие 2024 года в стационарном отделении — детская больница — врачи реанимации новорожденных выходили 215 малышей. Некоторые из них были весом 900 г, некоторые были с врожденными пороками развития. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Минимальный вес ребенка за последние несколько месяцев, с которым мы работали, составил 900 грамм. Команде специалистов удалось стабилизировать младенца. После того, как мы убедились, что основные риски позади, для дальнейшего довыхаживания ребенок с мамой был переведен в нашу Детскую больницу. Сегодня можно смело сказать, что с мальчиком все в порядке. Совместными усилиями нашим врачам удалось спасти ребенка», — рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (I этап), врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог Наталья Геркушенко.

Некоторым детям приходится жить в кувезах по полгода, пока они не научатся дышать, глотать и не наберут жизненно необходимый вес. Несмотря на постоянное поступление новых пациентов, сотрудники центра делают все возможное и невозможное для того, чтобы помочь младенцам и помнят каждого спасенного.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.