Специалисты «Мосприроды» провели экскурсию для пациентов психоневрологического центра НИКИ

Сотрудники «Мосприроды» провели экскурсию для пациентов детского психоневрологического центра НИКИ детства, которая была организована государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы «Объединение культурных и досуговых центров северного административного округа» в июне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На экскурсии ребята познакомились с представителями класса насекомых, приняли участие в тематических конкурсах и разгадали веселые загадки и ребусы о растениях и животных.

«Для детей был проведен мастер-класс, на котором ребята рассмотрели под микроскопом строение мха, иголочек крапивы, крыльев жуков и „взглянули в глаза“ насекомым. Такой формат общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья — это не только увлекательный досуг и образовательное мероприятие, но и важный элемент восстановительного лечения», — рассказала заместитель директора НИКИ детства по клинико-организационной работе, доктор медицинских наук, врач-невролог высшей категории Лолита Пак.

Малыши посмотрели сказку о появлении бабочки из гусеницы, а ребята постарше смастерили из коктейльных трубочек движущуюся гусеницу.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.