Специалисты МОККВД поучаствовали в съезде дерматовенерологов и косметологов

С 17 по 20 сентября в Москве проходит XXIV Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов — значимое событие для специалистов в области дерматологии, венерологии и косметологии. Сотрудники Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера ежегодно участвуют в данном мероприятии, чтобы быть в курсе последних научных открытий и повышать свой профессиональный уровень. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В рамках научной программы съезда изучаются актуальные вопросы дерматологии, дерматовенерология стран СНГ, лекарственная терапия инфекций, передающихся половым путем, и урогенитальных инфекций, новые возможности с области трихологии и важные аспекты современной косметологии и эстетической медицины. Особое внимание уделяется сложным пациентам, а также интересным и редким клиническим случаям.

«Участие в подобных мероприятиях — отличная возможность для специалистов профиля ознакомиться с новейшими достижениями в области дерматовенерологии, трихологии, косметологии и эстетической медицины, а также получить новые знания и навыки, которые помогут оказывать пациентам еще более качественную медицинскую помощь», — поделилась заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Елена Авербух.

Специалисты Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера регулярно повышают уровень знаний, обучаясь в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе посещая научно-практические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.