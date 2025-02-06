Специалисты МОДКТОБ вылечили подростка с патологией в голеностопном суставе

В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители ребенка, страдающего более двух лет от острой боли в голеностопном суставе при опоре на ногу. После всех необходимых диагностических мероприятий специалистами МОДКТОБ поставлен диагноз — рассекающий остеохондрит таранной кости. Врачами принято решение об артроскопическом лечении голеностопного сустава. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Данное заболевание характеризуется разрушением костных структур на фоне нарушения кровообращения, при котором отдельный фрагмент кости отделяется и попадает в сустав. Свободный фрагмент, в свою очередь, разрушает окружающие суставные ткани, что приводит к постоянной боли в суставе.

«Проведена малоинвазивная — без разрезов — операция. Благодаря нескольким проколам и современному оборудованию мы удалили свободный костный фрагмент, выполнили абразивную хондропластику, то есть удаление поврежденных участков хрящевой ткани. В дальнейшем организм самостоятельно восстановит структуру хряща», — прокомментировал кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Ребенок чувствует себя хорошо. Впереди его ждет реабилитационный период, а уже через 2 месяца пациент начнет ходить и постепенно возвращаться к привычному образу жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.