Специалисты МОДКТОБ провели сложную операцию ребенку с патологией тазобедренных суставов

В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители подростка, страдавшего от быстрой утомляемости и выраженного болевого синдрома в области тазобедренных суставов. С рождения ребенок проходил курс консервативного лечения дисплазии тазобедренных суставов, включая этапное гипсование и использование отводящих шин. Однако, несмотря на все усилия врачей, тяжелая патология привела к формированию деформации головок бедренных костей и суставной впадины, что впоследствии вызвало хромоту и нарастающие боли даже при минимальных нагрузках. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дисплазия тазобедренного сустава — это серьезная ортопедическая патология, при которой нарушается формирование суставных структур. Без своевременного лечения заболевание может привести к значительным функциональным нарушениям: изменению биомеханики ходьбы, хроническому болевому синдрому и преждевременному развитию коксартроза. В детском возрасте дисплазия часто остается незамеченной, что в дальнейшем приводит к выраженной деформации костей и суставных поверхностей», — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В случаях, когда консервативное лечение оказывается неэффективным или заболевание выявлено слишком поздно, прибегают к хирургической коррекции.

«В данном случае мы провели многокомпонентное реконструктивное вмешательство, включающее моделирующую резекцию головки бедренной кости, с хондропластикой дефекта специальной мембраной и тройную остеотомию таза. В ходе операции была сформирована правильная форма головки бедра и произведена транспозиция вертлужной впадины, для формирования правильного взаимоотношения в тазобедренном суставе», — пояснил оперирующий хирург, Александр Григорьев.

После реабилитационного периода ребенок вновь сможет вести активную жизнь без боли и ограничений. Важно помнить, что послеоперационное восстановление играет ключевую роль в конечном результате лечения. Строгое соблюдение рекомендаций врачей позволяет достичь наилучшего эффекта и предотвратить возможные осложнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.