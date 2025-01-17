Специалисты МОДКТОБ провели почти 840 операций в рамках программы ВМП в 2024 году

Высокотехнологичная медицинская помощь в Московской области становится еще доступнее. В 2024 году специалистами МОДКТОБ выполнено 839 операции в рамках программы ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи). На 41 операцию больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«ВМП в МОДКТОБ оказывается с применением самых современных и высокоэффективных технологий для лечения сложных ортопедических патологий у детей и подростков», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Право на лечение в рамках программы ВМП имеют все граждане Российской Федерации, главное условие — наличие медицинских показаний. Направление на ВМП выдается пациентам в консультативно-диагностической поликлинике МОДКТОБ по итогам комплексного обследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.