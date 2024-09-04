Специалисты МОДКТОБ приняли участие в V съезде детских врачей Подмосковья

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Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы приняли участие в V съезде детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На стенде МОДКТОБ практикующие врачи Московской области могут ознакомится с самыми современными методами фиксации переломов, историей больницы и буднями специалистов МОДКТОБ.

«Такие мероприятия — отличная возможность в неформальной обстановке встретиться с коллегами, отследить новые технологии и узнать, что нового происходит в исследовательском поле», — рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Вовлеченность специалистов в профессиональные современные реалии — одна из важнейших составляющих повышения качества оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.