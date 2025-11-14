Специалисты МОДКТОБ демонстрируют высокие результаты лечения синдактилии

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы демонстрируют высокие результаты в лечении такой сложной врожденной патологии, как синдактилия. Хирургическое лечение данного заболевания — сложный процесс, который требует не только профессионализма, но и индивидуального подхода абсолютно к каждому пациенту. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Оперативное лечение сложных форм врожденной синдактилии кисти у детей необходимо начинать в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет. Этот возраст самый благоприятный для операции, так как у ребенка еще не выработалась привычка пользования ограниченной кистью. Развитие малыша будет проходить гармонично, без ограничений. Также благодаря раннему разрешению данной патологии мы купируем появление вторичных деформаций и предупреждаем неравномерность роста пальцев», — объяснил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Специалисты МОДКТОБ имеют богатый опыт лечения врожденной синдактилии и открыто делятся результатами пролеченных пациентов, включая отдаленные результаты операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.