Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели 6 тыс детей с начала года

Врачи научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) проводят выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе. С начала года специалисты совершили 77 выездов, в ходе которых было осмотрено свыше 6 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Порядка 542 детей были направлены в наш институт для прохождения более углубленного обследования. Благодаря таким выездам, врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой — клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

За прошлый год врачи мобильной бригады осмотрели свыше 12 тыс. маленьких пациентов из Подмосковья. Почти 900 детей были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства для более детального обследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.