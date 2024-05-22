Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели 4,5 тыс детей в 2024 г

Врачи научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) проводят выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе. С начала года специалисты института осмотрели почти 4,5 тыс. детей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«С начала года наша мобильная бригада совершила 55 выездов. В рамках этих выездов врачи осмотрели почти 4,5 тыс. детей, из которых более 200 направлены в наш многопрофильный стационар для прохождения более углубленного обследования. Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой — клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

За прошлый год врачи мобильной бригады осмотрели свыше 12 тыс. маленьких пациентов из Подмосковья. Почти были 900 детей направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства для более детального обследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.