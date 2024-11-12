Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства обследуют детей Балашихинской больницы

Выездной осмотр специалистов научно-исследовательского клинического института детства состоится 26 ноября в поликлинике № 2 по адресу: Балашиха, ул. Третьяка, 4. В состав выездной бригады войдут кардиолог, невролог, нефролог, аллерголог и пульмонолог, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это не первый осмотр наших маленьких пациентов специалистами НИКИ детства. В этом году мобильный комплекс приезжал в Балашиху летом. В ноябре он вновь приедет — в детскую поликлинику № 2 и в декабре — в детскую поликлинику № 17. Самостоятельная запись к этим специалистам не предусмотрена, детей записывает врач-педиатр по медицинским показаниям», — рассказала заведующая поликлиникой № 2 Диана Темирова.

По результатам осмотра пациентов при необходимости направят в институт для прохождения углубленной диагностики. Врачи НИКИ детства проводят выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе в разных городских округах Подмосковья. Мобильный комплекс оборудован современной медицинской техникой и клинико-диагностической лабораторией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.