Специалисты мобильного ФАП летом проведут приемы в парках Одинцовского округа

Летом специалисты мобильного фельдшерско-акушерского пункта Одинцовской областной больницы проведут выездные приемы в парках муниципалитета. Выезды ФАПа запланированы для увеличения охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами. Они пройдут в «Парке Захарово» и Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, сообщает пресс-служба администрации округа.

В «Парке Захарово» ФАП будет вести прием 21 июня, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха — 9 августа. Время работы фельдшерско-акушерского пункта — с 10:00 до 13:00.

На диспансерном осмотре пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное давление, сдать общий биохимический анализ крови, для определенных возрастных групп предусмотрена сдача ЭКГ.

Также на приеме осуществляется запись на флюорографию и маммографию в ближайшие структурные подразделения Одинцовской больницы.

При наличии показаний пациентов записывают к узким специалистам в поликлиники округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.