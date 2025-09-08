Специалиста МОЦОМД отметили национальной премией России

В Сочи, на XVIII Общероссийском форуме «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «Репродуктивное завтра России». Заведующая родильным стационаром МОЦОМД, доктор медицинских наук Татьяна Мельник стала лауреатом 13-й Национальной премии в специальной номинации «Добрые руки за верность профессии» за выдающиеся заслуги в инновациях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Получение столь почетной премии стало признанием многолетней работы не только меня, как доктора, но и всего коллектива МОЦОМД, моих коллег врачей акушеров-гинекологов, которые шли бок о бок со мной на протяжении многих лет. Это значимая награда для всего нашего медицинского учреждения», подчеркнула Татьяна Мельник.

Премия «Репродуктивное завтра России» является одной из самых престижных наград в области репродуктивной медицины в стране. Она вручается за значительный вклад в развитие репродуктологии, внедрение новых технологий и методов лечения бесплодия, а также за профессионализм и преданность делу. «Добрые руки за верность профессии» — особая номинация, подчеркивающая не только высокий уровень профессионализма, но и человеческие качества врача. Организаторы премии убеждены, что именно такое сочетание позволяет доктору Мельник успешно решать самые сложные клинические задачи и вселять надежду в сердца будущих родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.