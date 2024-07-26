Специалист по педикюру Геращенко: ноги летом особенно нуждаются во внимании

Жара, открытая обувь и длительные прогулки могут привести к появлению мозолей, трещин и сухости кожи. Ноги летом особенно нуждаются во внимании, сообщила РИАМО владелица студии красоты и учебного центра «Адомани», инструктор компании vabrazive, автор обучающих программ по маникюру и педикюру Ирина Геращенко.

Она посоветовала каждый день очищать и увлажнять кожу ног. Для этого следует использовать мягкие скрабы и питательные кремы, отлично подойдут легкие эмульсии-сливки, они экономичны и обладают легкой текстурой, не перегружая кожу. Не стоит самостоятельно счищать кожу на ступнях грубыми пилками и пемзой — это может нанести микротравмы и привести к неприятным и даже болезненным ощущениям.

«Необходимо делать регулярный педикюр у специалиста. Он поможет удалить огрубевшую кожу, смягчить ступни и ухаживать за ногтями. Следуйте рекомендациям своего мастера по домашнему уходу за кожей ног и результат от процедуры продлится гораздо дольше», — добавила Геращенко.

Он уточнила, что выбирать следует удобную, дышащую обувь. Лучше избегать тесной или неподходящей обуви, которая может натирать и травмировать кожу. При выборе обуви особое внимание рекомендуется уделить материалу стельки. Идеально, если это будет пробка или натуральная кожа.

По ее словам., еще летом нужно использовать солнцезащитные средства на открытые участки ног. Это поможет предотвратить появление пигментных пятен и ожогов. При их выборе важно обратить внимание на уровень SPF.