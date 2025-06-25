Специалист объяснила, кому нельзя делать отбеливание зубов

Отбеливать зубы не стоит беременным, при кариесе и заболевании десен, детям до 18 лет, сообщила РИАМО стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.

«Суть отбеливания заключается в том, чтобы осветлить дентин и укрепить эмаль. Поверхность эмали очень проницаемая как для пигментов, так и для отбеливателя. На зубы наносят гель на основе пероксида водорода, который является источником атомарного кислорода, разрушающего молекулярные связи и перекрашивающего цветные пигменты в бесцветные. Чтобы процесс распада шел быстрее, его ускоряют светом или теплом», — объяснила Серегина.

Она добавила, что бывают случаи, когда стоматологи не рекомендуем делать отбеливание: беременность и лактация, наличие кариеса и заболеваний десен, гиперчувствительности зубов, брекет-систем, коронок или виниров на видимых зубах, возраст до 18 лет.

При этом отбеливать зубы можно от 4-8 тонов, это зависит от типа процедуры. Важно помнить, что пломбы, установленные на зубы, не поддаются отбеливанию. Дело в том, что они имеют совершенно другой состав, нежели зуб.