Специалист МОДКТОБ развеяла мифы о сколиозе

По статистике, все больше детей имеют функциональные расстройства и заболевания позвоночника. К Международному дню борьбы со сколиозом, Наталья Григорьева, заведующий отделением детской ортопедической реабилитации, развеяла 8 мифов о сколиозе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Многие родители считают, что сколиоз бывает у каждого второго ребенка. По данным научных исследований истинный структурный идиопатический сколиоз встречается у 2-3% населения и тяжелое прогрессирование (больше 20 градусов по Коббу) ожидает только 0,3 — 0,5% из них (Weinstein, 2019). Также сколиоз не может быть вызван неправильным ношением рюкзака, „кривой“ посадкой за партой. Все структурные ортопедические заболевания позвоночника развиваются не потому что ребенок носил „неправильный“ рюкзак или сидел как-то не так. А вот при имеющихся заболеваниях это может усугублять их течение. Неправильное же ношение рюкзака и „кривая“ посадка за партой у ортопедически здоровых людей может вызывать раннее утомление асимметрично перегруженных мышц, нарушение статики», — рассказала специалист.

Многие убеждены, что сколиоз можно предотвратить. Увы, первичной профилактики сколиоза не существует. Никакие действия ребенка, предрасположенного к появлению идиопатического сколиоза, не смогут остановить его появления. От образа жизни, силы мышц это не изменится. Но правильно выстроенным режимом, физической активностью, вовремя начатым эффективным лечением можно остановить его прогрессирование и уменьшить проявления в теле, добавила Григорьева.

По ее словам, ранняя диагностика и лечение — ключевые факторы для максимально эффективного результата. А еще сколиоз поражает не только девочек. Первая степень сколиоза встречается с равной частотой у мальчиков и девочек. Прогрессирующие же формы сколиоза у девочек встречаются чаще, чем у мальчиков.

«Хочу отметить, что от сколиоза нельзя уплыть. Плавание — прекрасный вид спорта, он тренирует и кардио-респираторную систему и общую мышечную силу. Но к лечению и профилактике сколиоза не имеет никакого отношения. И у детей, занимающихся этим спортом, сколиоз прогрессирует по тем же законам. Также расстрою, что хирургия — единственный вариант при очень больших изгибах с высоким риском прогрессирования. Но повторюсь, что ранняя диагностика и лечение являются ключевыми факторами для максимально эффективного результата», — предупредила врач.

Григорьева добавила, что каждый пациент требует наблюдения специалиста с проведением индивидуальных расчетов риска прогрессирования и принятием на их основе решения о тактике лечения.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.