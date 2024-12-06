Спецавтобус доставит на диспансеризацию егорьевских сельчан-пенсионеров

В рамках совместного проекта Егорьевской больницы и окружного управления социальной защиты населения жителей отдаленных сел и деревень старше 65 лет для прохождения диспансеризации будут возить специальным трансфером, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспользоваться такой услугой сельские жители смогут, обратившись к фельдшеру или врачу в ФАПе или амбулатории по месту жительства. Медработник оформит необходимую заявку.

«Доставка жителей осуществляется организованно на специализированном автомобиле. Это очень удобно и является еще одним преимуществом для пациентов», — отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Егорьевской больницы Нодира Рахимова.

Уже 12 декабря комфортабельный микроавтобус отвезет в поликлинику сельчан, приписанных к Лелечинскому ФАПу, 17 декабря — к Полбинскому, а 19-го — к Починковскому. 24 декабря организуют выезд для пациентов Шувойской амбулатории, а 26 декабря — Дмитровского фельдшерско-акушерского пункта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.