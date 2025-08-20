Спасти за 3 минуты: у екатеринбуржца случился «взрыв в голове» за рулем

Житель Екатеринбурга впал в кому во время езды за рулем

67-летний житель Екатеринбурга Алексей Бабин резко почувствовал себя плохо за рулем автомобиля — он потерял сознание и впал в кому. Врачам понадобилось три минуты, чтобы спасти мужчину, сообщает E1.RU .

Бабин выезжал со двора, когда соседи заметили, что машина остановилась. Они подбежали к ней и увидели, что мужчина потерял сознание, люди вызвали скорую. Водителя отвезли в неврологическое отделение 14-й больницы — на тот момент он уже был в коме.

В мозгу пациента произошел так называемый «взрыв» — массивное кровоизлияние и аневризма передней соединительной артерии. Мужчину экстренно перевезли в 40-ю больницу, врачи приступили к операции, чтобы предотвратить повторный разрыв сосуда. В пресс-службе свердловского Минздрава рассказали, что докторам нужно было пережать сосуды с помощью миниатюрного титанового зажима.

«На основные действия нейрохирургу Павлу Ошуркову потребовалось три минуты, и операционная бригада буквально под тиканье секундомера успешно справилась с задачей», — говорится в сообщении.

Уже на утро мужчина очнулся. В палате он провел 10 дней, а затем неделю лечился в 14-й больнице. Ему предстоит пройти несколько курсов реабилитации.