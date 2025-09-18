Спасти сердце: в России разработали новое вещество для помощи при инфаркте

Исследователи Башкирского государственного медуниверситета совместно с коллегами из КНР получили вещество, существенно снижающее степень поражения сердца при инфаркте, сообщает сайт MK.Ru .

По словам одного из участников работы, ассистента кафедры фармакологии БГМУ Ирина Крылова, при длительном течении ишемической болезни сердца у пациентов часто обнаруживается атеросклероз, характеризующийся образованием атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах.

Это значительно затрудняет работу сердца, приводя к дефициту питательных веществ и кислорода. В определенный момент кровоснабжение участка сердечной мышцы прекращается, вызывая ишемию. Процесс гибели сердечной ткани происходит постепенно.

В пораженной области выделяют зону, где клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты) уже погибли, и зону, где клетки еще не полностью мертвы, но их функциональная активность снижена. Во время ожидания медицинской помощи ферменты, ответственные за удаление отмерших клеток, ошибочно распознают эти полуживые кардиомиоциты как мертвые и устраняют их, лишая возможности восстановления.

Этот процесс «маркировки» клеток как мертвых осуществляется специальным белком, который можно рассматривать как сигнальную молекулу, привлекающую ферменты, выполняющие функцию утилизации. Разработка сделана для воздействия на этот белок.

Подавление активности белка, ответственного за разрушение клеток, привело к тому, что после 40-минутного инфаркта миокарда в сердечной мышце сохраняется значительно больше жизнеспособных участков по сравнению с контрольным препаратом сердца.