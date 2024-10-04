Спасение от зависимости: россиянам ответили, как помочь алкоголику

Нарколог Лазарев: в разговорах с алкоголиком давить на него не стоит

Нарколог, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психологии и неврологии им. В.М. Бехтерева Олег Гончаров и психиатр, нарколог, главный врач клиники доктора Лазарева Игорь Лазарев рассказали, как помочь близкому, если появились подозрения о наличии у него пагубного пристрастия к алкоголю, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Лазарева, в разговорах с алкоголиком давить на него не стоит. Лучше попробовать деликатно, мягко указать на проблему и быть последовательными.

«Человек понимает, что у него проблемы. Например, когда он видит результаты биохимического анализа крови, которые говорят, что его печень на грани. Тогда и приходит осознание, что нужно что-то делать», — отметил Гончаров.

Поводом пересмотреть отношение к алкоголю могут стать проблемы со здоровьем, в семье или на работе, убежден нарколог.

Гончаров также заявил, что ограничения на употребление алкоголя не оказывают эффективного воздействия. Лазарев же подчеркнул, что психотерапия предоставляет зависимым возможность осознать, какие чувства они подавляют, оставаясь трезвыми, тогда как алкоголь служит способом для их освобождения.

3 октября отмечался Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. По данным ВОЗ, каждый год в разных странах от этого заболевания погибает более 3 миллионов человек.