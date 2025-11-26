Спасение или страдания? Психолог рассказал о влиянии ЭКО на женщин

Эксперт-психолог Роза Гнедовская заявила, что экстракорпоральное оплодотворение — это настоящее спасение для многих бездетных женщин, но, решаясь на этот метод, нужно быть готовой к серьезным физическим и психологическим нагрузкам, сообщает «Вечерняя Москва» .

По ее словам, не каждая будущая мать легко решается на ЭКО: многие предварительно долго раздумывают и могут испытывать чувство вины за невозможность забеременеть естественным путем.

«Играет свою роль и недостаток достоверной, исчерпывающей информации о методе ЭКО и последствиях искусственного оплодотворения», — сказала Гнедовская.

Цены высокие, процедура болезненная, при этом врачи не могут дать стопроцентную гарантию удачного ЭКО, а неудача также может психологически ранить женщину.

Кроме того, ЭКО — это искусственное вмешательство в работу гормонов, оно приводит к серьезным побочным эффектам и может негативно отразиться на здоровье.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.