Спасатели Подмосковья помогли госпитализировать женщину весом более 150 кг

В четверг, 12 декабря, работники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь в транспортировке женщины, нуждающейся в срочной госпитализации. Случай произошел в Егорьевске, сообщает пресс-служба управления.

Заместитель начальника части Валерий Прасолов рассказал, что в службу экстренных вызовов «Система-112» обратились медицинские сотрудники с просьбой о помощи в транспортировке пациента весом более 150 кг.

«Оперативно прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили 42-летнюю женщину, имеющую избыточный вес, на мягких носилках. После чего спасатели под контролем медиков перенесли ее из квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома, в автомобиль скорой помощи. С признаками сердечной астмы пациентка была госпитализирована», — заключил Валерий Прасолов.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.