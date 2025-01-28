Спас 165 жизней: Почетный донор России рассказал, зачем сдает кровь

Более 1,5 миллионов человек в год нуждаются в переливании донорской крови, дефицит обычно наблюдается в редких группах. Почетный донор России Виталий Барский рассказал, сколько жизней спасено благодаря сданной им крови и как он стал донором, сообщает pravda-nn.ru .

Виталий отметил 15-летие своего пути в донорстве — за это время мужчина совершил 55 донаций крови. Впервые он сдал кровь как донор в 2009 год, во времена студенчества.

«За 55 донаций я спас, при расчете, что в среднем одна донация спасает трех человек, 165 жизней», — рассказал Барский, добавив, что ему удалось вдохновить на донорство многих в своем окружении.

Почетный донор рассказал, как однажды приехал на станцию переливания крови в своей родной Находке, но там ему отказали — на сегодня прием закончился. Но как только он пришел домой, ему позвонили и попросили вернуться — оказывается, кровь срочно потребовалась попавшему под поезд мужчине. Тогда Виталий почувствовал важность вклада в общее дело.

Он рассказал, что также является донором костного мозга и рекрутером в этой сфере — Виталий старается привлечь к этому больше людей, развеивая мифы о донорстве.

В частности, мнение о том, что доноры рискуют заразиться какой-нибудь инфекцией, однако это не так, ведь все материалы в процессе донации — стерильные, отметил он.