Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что пик заболеваемости гриппом уже пройден, однако россиян еще ждут несколько напряженных недель, сообщает kp.ru .

«В Москве в целом, как и во всей стране: болеющих много. Обычная схема: 2-3 недели идет подъем, затем наступает плато, то есть, высокий уровень заболеваемости, который держится примерно 4 недели, а потом будет спад. Примерно в марте месяце», — отметил он.

Онищенко акцентировал внимание на том, что январские школьные каникулы временно приостановили распространение инфекции, но после завершения праздничного периода вновь был зафиксирован рост числа заболевших. Наиболее остро данная тенденция проявилась в регионах с высокой плотностью населения и активным туристическим трафиком.

Академик также напомнил о значимости профилактических мер: соблюдении правил гигиены, использовании средств индивидуальной защиты (масок) в общественных местах и самоизоляции при первых симптомах недомогания с целью предотвращения распространения инфекции.

