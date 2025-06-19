Современный медцентр в Видном на 750 посещений в смену готов к приему пациентов

В Ленинском городском округе завершено строительство новой современной поликлиники, рассчитанной на обслуживание 750 пациентов в смену. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию и вскоре откроет свои двери для жителей, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«При поддержке правительства региона мы откроем уже вторую большую поликлинику в этом году. Кроме укрепления первичного звена здравоохранения, мы также создаем условия для оказания специализированной медпомощи нашим жителям. Благодаря содействию губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в ближайшей перспективе – строительство нового корпуса перинатального центра и капитальный ремонт действующего здания стационара Видновской клинической больницы», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Новый шестиэтажный медицинский центр площадью почти 10 тыс. кв. м сможет обслуживать 500 взрослых и 250 детей в смену, обеспечивая доступ к качественной медицинской помощи более 55 тыс. жителей Ленинского округа. В здании предусмотрены отдельные взрослое и детское отделения, а также широкий спектр кабинетов узкопрофильных специалистов.

Строительство поликлиники осуществлялось в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», что соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось о строительстве детского сада на 300 мест вблизи деревни Сапроново, а также об опережающих темпах строительства шестого детского сада на 250 мест в Мисайлово, что свидетельствует о комплексном развитии социальной инфраструктуры в Ленинском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.