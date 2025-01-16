Современный дерматоскоп появился в Шаховской

сегодня в 13:10

Приобретение нового прибора стало возможным благодаря поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленному на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, и реализации национального проекта «Здравоохранение». Его преемником стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Новый дерматоскоп предназначен для детального изучения строения родинок, пигментных пятен, папиллом и других кожных образований. Он позволит врачам более точно и эффективно проводить диагностику, выявляя проблемные новообразования кожи на ранних стадиях опухолевого процесса.

Врач-дерматовенеролог Виктория Ушакова отметила, что «устройство позволит выявить проблемные новообразования кожи на ранней стадии опухолевого процесса, что крайне необходимо для успешного лечения пациентов». Ранняя диагностика — ключевой фактор в борьбе с онкологическими заболеваниями, и новый дерматоскоп станет важным инструментом в руках специалистов Шаховской больницы.

Поступление нового оборудования — еще один шаг к повышению качества медицинского обслуживания в округе Шаховская.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.