Современный дерматоскоп появился в Шаховской
Фото - © Администрация муниципального округа Шаховская
Шаховская больница пополнилась новым медицинским оборудованием — современным дерматоскопом, который значительно расширит возможности диагностики кожных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации округа.
Приобретение нового прибора стало возможным благодаря поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленному на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, и реализации национального проекта «Здравоохранение». Его преемником стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Новый дерматоскоп предназначен для детального изучения строения родинок, пигментных пятен, папиллом и других кожных образований. Он позволит врачам более точно и эффективно проводить диагностику, выявляя проблемные новообразования кожи на ранних стадиях опухолевого процесса.
Врач-дерматовенеролог Виктория Ушакова отметила, что «устройство позволит выявить проблемные новообразования кожи на ранней стадии опухолевого процесса, что крайне необходимо для успешного лечения пациентов». Ранняя диагностика — ключевой фактор в борьбе с онкологическими заболеваниями, и новый дерматоскоп станет важным инструментом в руках специалистов Шаховской больницы.
Поступление нового оборудования — еще один шаг к повышению качества медицинского обслуживания в округе Шаховская.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.