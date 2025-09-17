Современное оборудование для операции на сосудах закупили в больницы Подмосковья

В больницы Подмосковья поступили новые системы внутрисосудистой визуализации. Оборудование применяется во время операций и позволяет врачам получать высокоточное изображение коронарных артерий и сосудов, определять степень их повреждения, что помогает выбрать оптимальную стратегию лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Подмосковье действует сеть региональных сосудистых центров, где пациентам с заболеваниями сердца и сосудов оказывается медицинская, в том числе высокотехнологичная, помощь. В этом году для таких центров мы закупили 18 современных систем внутрисосудистой визуализации на сумму более 430 млн рублей. Такое оборудование позволяет значительно повысить эффективность лечения. Уже 14 систем введены в работу, еще 4 будут установлены до конца года», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Системы внутрисосудистой визуализации уже поступили в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Жуковскую, Люберецкую, Королевскую, Мытищинскую, Воскресенскую, Дмитровскую, Долгопрудненскую, Домодедовскую, Егорьевскую, Красногорскую, Подольскую, Сергиево-Посадскую и Ступинскую больницы.

«Система обеспечивает более детализированное изображение внутреннего просвета и стенки сосудов по сравнению с внутрисосудистым ультразвуком. Новое оборудование позволяет выявить протяженность поражения сосудов и коронарных артерий, степень их сужения, диаметр артерии, наличие тромбов, диссекций, что дает возможность имплантировать стент максимально оптимально и однозначно влияет на эффективность лечения», — сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ступинской клинической больницы Петр Золотарев.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.