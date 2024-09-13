Советы врача: что делать, если у человека внезапно остановилось дыхание
При внезапной остановке дыхания может помочь прием Геймлиха, также можно дать антигистаминные средства, но вызов скорой помощи — первоочередное действие. Об этом РИАМО рассказала врач скорой медицинской помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.
«Самыми частыми причинами внезапной остановки дыхания являются: попадание инородных тел в ротоглотку; отеки, спазмы гортани; западение языка при обмороке, потере сознания, травма, отравление при вдыхании ядовитых газов, наркотики. Нужно незамедлительно вызвать скорую помощь самостоятельно или попросить по возможности окружающих», — сказала Гузь.
При асфиксии
«При полной обтурации гортани возникает асфиксия (удушье — ред.). Чаще всего комком пищи. Очень важно! Не пытайтесь протолкнуть инородное тело едой, водой. В данном случае применим прием Геймлиха, которым можно воспользоваться до приезда бригады скорой помощи», — рассказала врач.
Порядок действий:
— встать позади пострадавшего;
— обхватить руками, сжав в «замок» чуть выше пупка под ребрами;
— толчком надавить на живот, резко сгибая руки в локтях;
— повторить несколько раз.
При спазме гортани, аллергии
«При отеке, спазме гортани больной часто, прерывисто дышит. Кожа бледнеет, синеет, учащается пульс, возникает паника. Как можно скорее вызвать скорую помощь и также важно прервать контакт с аллергеном, если возможно его определить. Далее — принять любое антигистаминное средство», — проинструктировала специалист.
Чтобы исключить западение языка при обмороке, нужно положить больного на бок. Если произошла остановка дыхания, ладонью опустить нижнюю челюсть, улучшить проходимость дыхательных путей.
При травме и отравлении
«При травме, сопровождающейся остановкой дыхания, необходимо в первую очередь переместить пострадавшего в безопасное место, вызвать скорую помощь, уложить на бок, расстегнуть одежду, если возможно. Недопустимо извлекать травмирующие предметы, если такие есть», — рассказала Гузь.
Врач скорой уточнила, что при отравлении путем вдыхания ядовитых паров, сопровождающемся остановкой дыхания, необходимо помнить о собственной безопасности. В зоне нахождения пострадавшего возможно присутствие ядовитых паров.
«Поэтому при перемещении пострадавшего в безопасное место необходимо защитить собственные дыхательные пути любыми средствами, включая задержку дыхания. Как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи. Уложить больного на бок, расстегнуть одежду», — сообщила специалист.
14 сентября будет отмечаться Всемирный день оказания первой помощи. Этот праздник отмечают с 2000 года по инициативе Международного движения Красного креста и Красного полумесяца.